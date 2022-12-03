السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 03-12-2022 06:34 م

ورشة في عجلون بعنوان الملاذ الآمن للسيدات المعنفات

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز "شابات عبين عبلين" بمقره في محافظة عجلون اليوم السبت، ورشة بعنوان "الملاذ الآمن للسيدات المعنفات" بالتعاون مع منظمة الهيئة الطبية الدولية.

وأشارت الدكتورة مريم محروم من قرى الأطفال (SOS) إلى أن الملاذ الآمن للسيدات هو بيت يوفر للنساء المعنَّفات وأطفالهن بيئة آمنة، ويسهم في بناء قدراتهن الذاتية ضمن برامج تدريبية متعددة لدعم معيشتهن وتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لهن.

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