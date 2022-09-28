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الأربعاء، 28-09-2022 02:40 م

ورشة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية في الأردن

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الوكيل الإخباري - افتتحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة لاقتراح وتطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية في الأردن.

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وقالت خريسات خلال افتتاح الورشة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد الدولي للاتصالات، إن أهم المحاور التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها هي خدمة الإنسان، وتيسير انسياب البيانات في الأنظمة الحاسوبية المستخدمة، بالتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الصحية الوطنية وإعدادها بشكل مثالي بمشاركة جميع القطاعات والمنظمات المحلية والدولية.


وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتوافق مع السياسات الصحية الوطنية وعكسها للواقع الصحي، ومن أهدافها تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.


وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، إن الدول تتحمَّل المسؤولية الأساسية في رصد التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتطلب جمع بيانات عالية الجودة وسريعة الوصول، من أجل تحليلها واستخدامها للتأثير الإيجابي في دفع عجلة التقدم.


وأشارت إلى أن الصحة الرقمية، تعتبر عاملًا رئيسًا لترسيخ أهداف المنظمة الثلاثة، وتتوزع بين استفادة مليار شخص من التغطية الصحية الشاملة، وحمايتهم من الطوارئ الصحية.


وقال ممثل المكتب الإقليمي العربي في الاتحاد الدولي للاتصالات كريم عبد الغني، إن دور الاتحاد ومنظمة الصحة، هو عرض خبرات أفضل التجارب العالمية لإثراء الاستراتيجية التي سيجري تطويرها، لافتا إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على ضرورة التحول الرقمي في جميع القطاعات لاسيما الصحة، الأمر الذي أكد ضرورة إيجاد رؤية واستراتيجية وطنية نحو توحيد الرؤى والأهداف والجهود.


رئيس جمعية تنمية الصحة الإلكترونية الدكتور نجيب الشربجي، أوضح أن توصيات الورشة سترفع إلى اللجنة العليا لاستراتيجية الصحة الرقمية في الأردن، لافتا إلى أن بنود الاستراتيجية سيجري دراستها لتكون مظلة لجميع القطاعات الطبية.


وأشار إلى أن الخدمات الصحية الرقمية في المستشفيات العامة مقدمة من قبل برنامج "حكيم" للحوسبة الصحية ومن المخطط توسيعها لتشمل جميع المستشفيات، مؤكدا دور الإعلام في التوعية ونقل المعلومات الصحية الصحيحة.


يشار إلى أن الورشة يشارك فيها 57 مشاركا مِن القوات المسلحة الأردنية، ووزارات، الصحة، التخطيط والاقتصاد الرقمي، الزراعة، البيئة، والمستشفيات الخاصة، والتعليمية، وشركة الحوسبة الصحية (حكيم)، والأونروا.
--(بترا)

 




 

 


 

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