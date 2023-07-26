ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية حماية البيئة لمحافظة البلقاء اليوم الأربعاء، ورشة توعوية بمخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة ضمن مشروع "الإدارة السليمة بيئيا للنفايات المحتوية على الزئبق- برنامج الأمم المتحدة للبيئة" في قاعة مركز تنمية المرأة في السلط.



ويشتمل البرنامج الذي تنفذه وزارة البيئة على محاضرات وبرامج توعوية تستمر 30 شهرا، ويصل مناطق الأردن كافة، وشرائح السكان فيه.



وأشار مدير مديرية حماية البيئة في البلقاء المهندس عماد الحياري، إلى أهمية المشروع وتناوله لقضية وطنية ذات أهمية كبرى، خاصة بعد أن صادق الأردن على اتفاقية "ميناماتا" للزئبق مبكرا، بما ترتب عليه من التزامات للوفاء ببنود الاتفاقية، مبينًا أن المشروع يسعى للحد من استخدامات الزئبق ومعالجة النفايات المحتوية عليه.

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