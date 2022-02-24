ورش تدريبية لمرشحات انتخابات المجالس البلدية والمحافظات

الوكيل الإخباري - قال اتحاد المرأة الأردنية إنه يواصل تنظيم ورشه التدريبية للمترشحات في انتخابات المجالس البلدية والمحافظات للعام 2022.

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وتهدف الورش، وفق بيان للاتحاد اليوم الخميس، إلى تمكين وتأهيل المرأة، من خلال إيجاد وعي سياسي انتخابي متكامل، ضمن سياسة الاتحاد في تمكين المرأة ودفعها بقوة للريادة وأخذ مكانها ومكانتها المناسبة.



وتناولت الورش التدريبية، قانون الإدارة المحليّة للعام 2021، الذي منح الشباب والشابات فرصة لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات من خلال تحديد سن الترشح بـ 25 عاماً، وتعريف المشاركات بمهام المجلس البلدي، والمجلس التنفيذي، ومجلس المحافظة، ونظام الدوائر الانتخابية، وجوهر العملية الانتخابية ومراحلها وعملية الاقتراع والفرز.



كما تضمن التدريب شرحا موسعاً للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخاب، والتعليمات المتعلقة بمندوبي المترشحين، والتزامات المندوب والمترشح وشروط الترشح والطعون الانتخابية، والجرائم الانتخابية.



وتطرقت الورش إلى آلية الكوتا النسائية، التي خصص لها القانون ما نسبته 25 بالمئة من مقاعد مجلس المحافظة، وكذلك من مقاعد المجلس البلدي، ويتم ملؤها من قبل المترشحات اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين، ضمن دائرتهنّ الانتخابية، ممن لم يحالفهنّ الحظ بالفوز بالانتخاب المباشر.



وتأتي الورش التدريبية، بدعم وتمويل من المركز الدنماركي للدراسات حول النوع الاجتماعي.



