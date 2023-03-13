وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة، وحسب تطورات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة، بدءاً من منتصف هذه الليلة، وخلال الأيام القادمة.



وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف محافظات وألوية المملكة، الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة.



كما طلبت الوزارة من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.



وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرف الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف:



064631987



064622372



للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

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