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الأحد، 02-01-2022 05:39 م

وزارة التربية : اختفاء ظاهرة القلق من التوجيهي بالأردن

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، عددا من قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 (الامتحان التكميلي) التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، ولواء قصبة المفرق.

وأكد الدكتور العجارمة، في جولته، اعتزاز الوزارة وثقتها بكوادرها القائمة على إدارة الامتحان، مبينا أن قاعات الامتحان شهدت التزاما كبيرا بإجراءات البروتوكول الصحي من لبس الكمامات وقياس درجات الحرارة والتباعد الجسدي.

وأشار إلى أن مظاهر التوتر والقلق من الامتحان تبددت؛ حيث ظهر ذلك جليا من خلال اختفاء ظاهرة التجمهر خارج القاعات.

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