وزارة التربية : الوضع الوبائي في المدارس مطمئن رغم ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم د.أحمد المساعفة إن نسبة الإصابات بين الطلبة 003% أي من بين كل 1000 طالب يوجد 3 منهم مصاب بالفيروس، مشيراً إلى أن عدد الحالات التراكمية منذ بدء الفصل الدراسي الأول الحالي لا تتجاوز 1% من عدد الطلاب .



واشار في تصريحات صحفية مساء السبت إلى أن عدد الشعب المغلقة لا تتجاوز نسبتها 002% مؤكداً في ذات الوقت عدم وجود أية مدرسة مغلقة في الوقت الحالي وتم تحويلها إلى التعلم عن بعد، منوهاً إلى أن الوضع مطمئن وتحت السيطرة رغم ارتفاع بعض ارقام الاصابات.

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