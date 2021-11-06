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السبت، 06-11-2021 09:56 م

وزارة التربية : الوضع الوبائي في المدارس مطمئن رغم ارتفاع الاصابات

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم د.أحمد المساعفة إن نسبة الإصابات بين الطلبة 003% أي من بين كل 1000 طالب يوجد 3 منهم مصاب بالفيروس، مشيراً إلى أن عدد الحالات التراكمية منذ بدء الفصل الدراسي الأول الحالي لا تتجاوز 1% من عدد الطلاب .

 واشار في تصريحات صحفية مساء السبت إلى أن عدد الشعب المغلقة لا تتجاوز نسبتها 002% مؤكداً في ذات الوقت عدم وجود أية مدرسة مغلقة في الوقت الحالي وتم تحويلها إلى التعلم عن بعد، منوهاً إلى أن الوضع مطمئن وتحت السيطرة رغم ارتفاع بعض ارقام الاصابات.

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