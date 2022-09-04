وزارة التربية: بدء الفاقد التعليمي لطلبة المدارس اليوم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

بدأ برنامج الفاقد التعليمي اليوم الأحد في المدارس للطلبة من الصف الثاني الابتدائي ولغاية الصف الحادي عشر وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة.

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وأضاف المساعفة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ان برنامج الفاقد التعليمي سيستمر لمدة شهر لطلبة الصف الثاني والثالث ابتدائي، أما من الصف الرابع ولغاية الحادي عشر سيستمر البرنامج لمدة اسبوعين.



ونوه أن الحصة الاولى تبدأ الساعة الثامنة صباحا في المدارس ذات الفترة الواحدة ومدة الحصة 45 دقيقة أما مدارس ذات الفترتين تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة ومدة الحصة 40 دقيقة.

