الأحد 04-09-2022
الوكيل الاخباري

وزارة التربية: بدء الفاقد التعليمي لطلبة المدارس اليوم

الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد على مدخل بيت لحم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

المواصفات والمقاييس تحذر من ممحاة في الأسواق تسبب السرطان

الجيش: تخصيص جزء من تمارين الأسد المتأهب لمتابعة الأوضاع على الحدود

تحطم مروحية عسكرية سورية ومقتل طاقمها

ضبط حدث يقود مركبة نقل مشترك في الزرقاء

الكهرباء الوطنية: شبكة الضغط العالي لم تشهد أي عطل جراء الموجة الحارة

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

الأحد، 04-09-2022 10:47 ص

وزارة التربية: بدء الفاقد التعليمي لطلبة المدارس اليوم

12


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
بدأ برنامج الفاقد التعليمي اليوم الأحد في المدارس للطلبة من الصف الثاني الابتدائي ولغاية الصف الحادي عشر وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة.

اضافة اعلان


وأضاف المساعفة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ان برنامج الفاقد التعليمي سيستمر لمدة شهر لطلبة الصف الثاني والثالث ابتدائي، أما من الصف الرابع ولغاية الحادي عشر سيستمر البرنامج لمدة اسبوعين.


ونوه أن الحصة الاولى تبدأ الساعة الثامنة صباحا في المدارس ذات الفترة الواحدة ومدة الحصة 45 دقيقة أما مدارس ذات الفترتين تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة ومدة الحصة 40 دقيقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid517747

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

600x316_623

المواصفات والمقاييس تحذر من ممحاة في الأسواق تسبب السرطان

thumb_222499_700_400_0_0_exact

الجيش: تخصيص جزء من تمارين الأسد المتأهب لمتابعة الأوضاع على الحدود

439757

البنك المركزي يستضيف الاثنين منتدى السياسات العالمي برعاية ملكية

305196881_2372805769525581_8670721833241295565_n

إفتتاح اليوم العلمي الاول لجمعية جراحي الاعصاب بالتعاون مع الخدمات الطبية

257172_19_1647675080

ضبط حدث يقود مركبة نقل مشترك في الزرقاء

أخبار متعلقة
M63A8869

التربية تعلن أرقام لاستقبال ملاحظات أولياء الأمور

1661692131961

الأميرة عالية الطباع ترعى حفل تكريم المدارس الفائزة بمبادرة سنبلة

ياسر (1)

الناطق باسم التربية يوجه رسالة لطلبة التوجيهي عبر الوكيل الإخباري - فيديو

820221783338668515623

التربية تمنح 3 طلاب توفوا أثناء امتحانات التوجيهي شهادة الثانوية العامة

image

قبيلات توجه رساله لطلبة التوجيهي

web 2

عودة عمل موقع نتائج التوجيهي - رابط