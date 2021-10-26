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الثلاثاء، 26-10-2021 08:10 م

جولات على مدارس عجلون للتأكد من السلامة العامة

وزارة التربية والتعليم


 
الوكيل الاخباري - تنفذ كوادر مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون جولات ميدانية رقابية مكثفة على المدارس للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلبة والكادر الإداري والتدريسي.

وقال مدير التربية سامي شديفات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المديرية التي تنفذها لتفقد مرافق المدارس من خزانات وملاعب وساحات وصفوف دراسية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

واشار إلى إنه جرى اتخاذ اجراءات احترازية منها إغلاق جميع خزانات المياه والمشارب في المدارس والتنبيه على الطلبة لإحضار عبوات المياه الخاصة بهم من المنازل لغايات الشرب بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وبين أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية من صحة ودفاع مدني من اجل اجراء فحوصات عشوائية للطلبة والكادر التدريسي واخذ عينات من خزانات المياه للتأكد من سلامة المياه وتكثيف البرامج التوعوية من اجل توفير المواد الصحية والالتزام بلبس الكمامة واستخدام مواد التعقيم .

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