وزارة التربية تكشف مستجدات وموعد دوام المدارس



الوكيل الاخباري - يستعد طلبة المدارس للالتحاق بمقاعدهم الدراسية الشهر الحالي، في الوقت الذي تؤكد وزارة التربية والتعليم جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي .



الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة قال ، في تصريحات صحفية السبت، إن دوام الطلبة سيكون في 20 آب الحالي، بينما دوام الهيئات الإدارية سيكون في 13 آب.



ولفت المساعفة إلى قرابة 2.250 مليون طالب وطالبة من كافة مدارس المملكة سيلتحقون بعامهم الدراسي، مؤكدا استعداد وزارة التربية والتعليم من كافة النواحي لهذا العام الدراسي.

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