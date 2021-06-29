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الثلاثاء، 29-06-2021 07:23 م

وزارة التربية : ما نشر حول تسريب أسئلة الإنجليزي لا صحة له

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الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، الثلاثاء، حرمان 131 طالبا وطالبة في مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" من أداء الامتحان لدورة واحدة أو لدورتين، لارتكابهم مخالفات، وذلك منذ بدء امتحانات "التوجيهي" في 24 حزيران/يونيو الحالي. اضافة اعلان


وأوضح العجارمة لـ "المملكة"، أن الطلبة الذين حرموا من تأدية الامتحان "استخدم معظمهم الهاتف أو تطبيقات تكنولوجية وإجهزة لاقطة". 

وأشار إلى أن طالبا قام بتصوير امتحان مبحث اللغة الإنجليزية وإرساله عبر تطبيق ماسنجر للتواصل الاجتماعي، نافيا في ذات الوقت تسريب أسئلة الامتحان.

العجارمة تابع: "خلال دقائق محدودة مع الجهات المساندة تم تحديد المركز وتم التعرف إلى الطالب واعترف أيضا بهذا السلوك غير الصحيح، وتم حرمانه لدورتين متتاليتين وهذه ليست الحالة الأولى".

 




 

 


 

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