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الخميس، 28-04-2022 01:34 م

وزارة التعليم العالي وجامعة الزرقاء توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق ابتعاث

التعليم العالي3


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعة الزرقاء اليوم الخميس، اتفاقية لإدارة صندوق الابتعاث للحصول على الدرجات العلمية أو ما يعادلها والمرتبطة بإنشاء كلية طب الأسنان.اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ورئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس سمير الحباشنة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة إلى دعم الكليات الناشئة خاصة في تخصص طب الأسنان وفق معايير وأسس خاصة بها، لتكون كليات متميزة على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وعرض الدكتور الرمحي استعدادات الجامعة لإنشاء كلية طب الأسنان والمراحل المنجزة من المباني والمعدات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى استقطاب الجامعة لأعضاء هيئة تدريس يتمتعون بالكفاءة والسمعة الأكاديمية المتميزة، كما عرض لخطة الجامعة في الابتعاث لأرقى الجامعات العالمية للحصول على الدرجات العلمية أو ما يعادلها والتي تحتاجها كلية طب الأسنان في الجامعة.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم جامعة الزرقاء بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي وبحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي، على أن تشكل لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.

وستقر اللجنة خطة خمسية للابتعاث تغطي جميع المجالات المعرفية الطبية، واعتماد إجراءات ابتعاث الموفدين من خلال أسس وشروط الابتعاث؛ وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالموفدين كما ترد من الجامعة.

ووفقا للاتفاقية، تلزم الجامعة بتوفير جميع المخصصات المالية اللازمة بشكل سنوي لابتعاث الموفدين بناء على الموازنة الخمسية للابتعاث، وابتعاث الموفدين إلى جامعات عالمية مرموقة ومصنفة عالميا.

 




 

 


 

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