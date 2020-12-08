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الثلاثاء، 08-12-2020 10:58 ص

وزارة الزراعة تبدأ عمليات التحول الإلكتروني

وزارة-الزراعة


الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الزراعة في عمليات التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للجمهور باعتبارها احد اهم اولويات المرحلة القادمة.
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وشكل وزير الزراعة فريقا مختصا يقوده الدكتور عبدالحليم دوجان مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية للوزارة، يتولى مهمة ادارة برنامج التحول الإلكتروني في الوزارة بالشراكة مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع وزارة المياه والري.

وسيؤدي التحول الى تنظيم القطاع الزراعي ورقمنته وبناء قاعدة معلومات دقيقة لكل مكونات القطاع الزراعي تمكن من اتخاذ قرارات اكثر شمولا ودقة وجودة وتسهم في تطوير خدمات الوزارة في مجالي النزاهة والشفافية.

وتم تحديد منهجية عمل الفريق والإطار الزمني للتحول الإلكتروني.

وقام الفريق بعمليات مسح جميع خدمات الوزارة تمهيدا لاعادة هندسة الاجراءات.

وتشمل الخدمات التي سيتم اتمتتها، مثل اصدار رخص الإستيراد والتصدير والشهادات الصحية النباتية والحيوانية وخدمات الإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات.

 




 

 


 

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