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الإثنين، 30-11-2020 04:17 م

داودية يلتقي جمعيات مربي الأبقار ومصدري الفواكه

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة محمد داودية خلال لقائه اليوم الاثنين، جمعيات مربي الأبقار وممثلي المصانع وصغار مربي الأبقار، واقع القطاع واهم التحديات والمعيقات.

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وثمن اعضاء الجمعيات دور الوزارة في حماية القطاع، والحرص على دعم صغار المزارعين.


واكد الوزير أن العمل يجري وفق رزنامة زراعية تتناول كل قطاع بالاهتمام نفسه، ومتابعة أدق التفاصيل ومعالجة العقبات والتحديات بروح الفريق الواحد.


وفي السياق، بحث الوزير مع نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد الموضوعات المتعلقة بالصادرات والمعيقات والتسويق الداخلي وآليات تنظيم الاستيراد وفق الرزنامة الزراعية لخدمة المنتج المحلي.


 




 

 


 

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