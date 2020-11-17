العايد: أمر الدفاع 23 يأتي تحسبا لأي سيناريو

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن أمر الدفاع 23 هو اجراء احترازي في ظل جائحة كورونا، يهدف للحفاظ على صحة المواطنين.

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وأضاف العايد في تصريحات صحفية، صباح الثلاثاء، أن أمر الدفاع 23 يأتي ضمن الاستعدادات الحكومية في ظل تطورات الحالة الوبائية وتحسباً لأي سيناريو في ظل ارتفاع الاصابات المحلية بكورونا.



وأشار إلى أن اصدار أمر الدفاع 23 يدل على جدية الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين من الوباء.

وأوضح أن وزير الصحة هو من يحدد تسعيرة علاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين في ظل هذه الجائحة، وذلك استنادا لأمر الدفاع 23.



ولفت العايد الى اهمية الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لما لها من أهمية في تخفيف اعداد الاصابات المحلية بكورونا.



