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الجمعة، 09-10-2020 11:47 ص

سيعلن عن جاهزيتها قريبا

وزارة الصحة: 125 محطة ثابتة لفحص كورونا قريبا

مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، الجمعة؛ إن عدد المراكز الثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون من أعراض تنفسية في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات الأردن وصل لغاية الآن 125 مركزا.

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وبين شركس في تصريحات صحافية،  أنه سيُعلن قريبا عن جاهزية تلك المراكز للعمل.
ولم يحدد شركس موعدا لعمل تلك المراكز.
وفيما يتعلق بقرار الحظر الشامل قال شركس إن الحظر يساعد فرق التقصي الوبائي على أداء عملها بسهولة من حيث الحركة وتتبع المخالطين.


"لا زلنا بمرحلة الانتشار الكثيف للفيروس وتحديد حركة الناس يسهم بالتقليل من العدوي" وفق شركس.

 

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