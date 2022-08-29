وزارة العمل توجه رسالة لأصحاب العمل

الوكيل الاخباري- نشرت وزارة العمل اليوم الاثنين في صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" رسالة إلى أصحاب العمل في المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها وجود العمال داخل الأماكن المكشوفة أوالمعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة وحفاظًا على سلامة العمال من ظروف العمل في الأماكن الحارة وتحت أشعة الشمس المباشرة ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من اصابة العمال بالاجهاد الحراري.

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ولفتت إلى ضرورة توفير معدات الوقاية الشخصية كالقبعات والنظارات الواقية وتوفير مياه الشرب الباردة والتبريد الطبيعي والصناعي داخل مواقع العمل و تجنب العمل قدر الامكان خاصة في فترات اشتداد الحرارة وقت الظهيرة وحتى العصر كاتباع نظام التناوب / الدوران للعاملين بحيث لا يقوم العامل نفسه بالعمل لفترات طويلة في هذه الاماكن والاوقات ومنحه فترات الراحة بشكل كافٍ .











