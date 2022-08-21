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الأحد، 21-08-2022 11:37 ص

وزارة العمل وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي توقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد المنشآت المسجلة في برنامج التشغيل الوطني، قرابة 750 منشأة، حيث وقع البرنامج 150 اتفاقية وعقدا، في حين بلغ عدد الأفراد المسجلين قرابة 13000، في حين بلغ عدد المستفيدين لغاية نهاية تموز/يوليو الماضي 1339 فردا.

برنامج التشغيل الوطني، والذي أطلق في نيسان/إبريل الماضي، بعد حملة تعريفية وتوعوية وإعلامية لمؤسسات القطاع الخاص، نفذتها طواقم وكوادر وزارة العمل، حيث جرى تنفيذ 2000 زيارة و73 ورشة تعريفية لأصحاب العمل، وفق ما أكدت وزارة العمل في بيان الأحد.

ووقع وزير العمل نايف استيتية ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات مذكرة تفاهم ضمن برنامج التشغيل الوطني، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

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