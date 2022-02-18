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الجمعة، 18-02-2022 03:06 م

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

مطر الوكيل


الوكيل الإخباري -حذرت وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن من المواطنين في جميع مناطق المملكة من تطورات حالة عدم الاستقرار التي من المتوقع ان تشهدها الحالة الجوية بدءا من ليلة الجمعة/ السبت وتستمر يوم غد السبت والأحد حيث من المتوقع بحسب الأرصاد الجوية هطولات غزيرة على بعض المناطق خاصة المناطق الجنوبية والبادية ووادي عربة والبحر الميت مما قد يتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة وتشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق خاصة المنخفضة منها اضافة الى احتمالية تشكل فيضانات في مناطق قد لا تشهد هطولات مطرية قادمة من مناطق اخرى ،مؤكدة ان كوادرها رفعت جاهزيتها وتنسق مع مختلف الجهات المعنية من خلال مركز السيطرة والعمليات لدى الوزارة للتعامل مع الأمر.

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ودعت الوزارة جميع المواطنين والمزارعين ومربي المواشي ضرورة اخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجاري الاودية  مهيبة بالجميع ضرورة متابعة تطورات الحالة الجوية وعدم الاقتراب من مجاري السيول والاودية والسدود والمسطحات المائية وعدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي والتواصل مع مركز الشكاوي الموحد على الرقم (١١٧١١٦).


 




 

 


 

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