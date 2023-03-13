وزارة المياه: 112.5 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن حجم التخزين الكلي في السدود هو 112,5 مليون متر مكعب بنسبة 40% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

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وبينت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن التخزين في سد الوحدة 14,1 مليون م3 بنسبة 13% ، وسد وادي العرب 8,1 مليون م3 بنسبة 48%، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,490 مليون م3 بنسبة 37,7 ، وسد كفرنجة 2,48 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد الملك طلال 45 مليون م3 بنسبة 67 % ، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100% ، وسد الكفرين 5,252 مليون م3 بنسبة 62% ، وسد زرقاء ماعين 546 الف م3 بنسبة 27% ، وسد الوالة 7,3 مليون م3 بنسبة 29% ، وسد الموجب 21,9 مليون م3 بنسبة 88,7% ، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد اللجون 177الف م3 بنسبة 17,7% ، وسد الكرك 156 الف م3 بنسبة 7,8 % .



ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات مع قرب المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الثلاثاء والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الاقتراب من السدود.