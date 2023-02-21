الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 01:26 م

وزيرة التنمية تؤكد دور الشباب بقرارات الشأن العام

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الوكيل الاخباري- اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أهمية دور الشباب "قادة اليوم" في التأثير بمختلف القرارات المتعلقة بالشأن العام والسياسية والحزبية، إنطلاقا من الدافعية والقيم الوطنية التي يتمتعون بها.

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وقالت بني مصطفى خلال لقائها عددا من الشباب المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية المنفذ من قبل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وبحضور الرئيس التنفيذي مازن طبلت، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أولت أهمية كبرى لفئة الشباب ومشاركتهم الفاعلة بما نص عليه الدستور.


وبينت أن العمل الحزبي يكتسب افضلية في حال مشاركة الشباب فيه، مشيرة الى صدور نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية الذي جاء ليوائم بين الأنشطة الطلابية الحزبية ذات القيم الإيجابية والوطنية وبين البيئة التعليمية للطلبة.


وأشارت الى ما ورد في نظام ممارسة الأنشطة الحزبية من بنود خاصة المادة رقم 8 التي نصت على التزام مؤسسة التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


وعرضت بني مصطفى، للشباب المشاركين في اللقاء لتجربتها السياسية ودوافع النجاح أمام مشاركة النساء من توفر البيئة الأسرية والمجتمعية والتشريعية ذات الاطر القانونية الداعمة لتمكين المرأة، مؤكدة اهمية الشباب واطلاعهم على مختلف التجارب مع الآخرين وامتلاك المعرفة والعلم.


من جهته، قال طبلت، إن الصندوق يوفر البرامج المختلفة للشباب، سيما السياسية منها ضمن اطار التمكين السياسي للشباب عبر برامج عملية واطلاعهم على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.


واضاف، ان المشاركين يتلقون التدريب من خلال المشروع بشكل نظري على آلية صياغة اوراق السياسات وماهية الاعلام السياسي وآلية كتابة الابحاث القانونية والسياسية بشكل مهني.

 




 

 


 

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