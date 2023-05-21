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الأحد، 21-05-2023 02:53 م

وزيرة الثقافة تفتتح فعالية أسبوع الفرح السلطي

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الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الفرح السلطي بمناسبة يوم الاستقلال، والذي أقامته جمعية الياقوت للثقافة والتمكين الحرفي بمدينة السلط.

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وقالت النجار إن السلط تحتفي اليوم بمناسبات غالية على الأردنيين وهي يوم الاستقلال، وقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.


وأشارت إلى أن انتشار مظاهر الفرح ببلدنا دليل على وحدة الشعب الأردني خلف قيادته الهاشمية، مؤكدة وقوف ودعم الوزارة للجمعيات التراثية وثقافة البلقاء.


من جهتها، قالت رئيسة الجمعية نوزت النجداوي، إن الجمعية تعنى بالشأن الثقافي والتراث الشعبي وإحيائه والمحافظة عليه، وتأخذ على عاتقها تدريب السيدات على الأشغال اليدوية والحرف، لدعم منتسبات الجمعية وتمكينهن اقتصاديا.


ولفتت إلى أن الجمعية انتهزت مناسبة قرب زفاف ولي العهد بإقامة العرس السلطي احتفالا بهذه المناسبة وما يمثله العرس من موروث شعبي.
وحضر الفعالية محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، ومدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود، ومدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل.

 




 

 


 

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