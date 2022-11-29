وزيرة الدولة للشؤون القانونية تؤكد أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة أهمية استمرار التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، والحرص على تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.



واستعرضت نمروقة لدى استقبالها في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثودوسيو، مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسيّة والاقتصادية والإداريّة، التي تعكف الحكومة حالياً على إنجازها باعتبارها مشروعاً للدَّولة كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

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وثمنت نمروقة، خلال اللقاء، الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في الأردن ودعمه للعديد من البرامج والمشاريع التنمويَّة.



بدورها، أعربت هادجيثودوسيو عن تقديرها للتعاون المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مثمنة الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق مسارات التحديث الشامل، والعمل على تعزيز البيئة الاقتصاديّة والاستثماريّة.