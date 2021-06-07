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الإثنين، 07-06-2021 02:51 م

وزير الأشغال: سيتم استئناف برنامج تدريب المهندسين قريباً

الأشغال


الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن المهندس الأردني أثبت كفاءته على الصعيدين المحلي والدولي.

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جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، اليوم الاثنين، مع نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي .


وأكد الكسبي أنه سيتم استئناف برنامج تدريب المهندسين قريباً في حال توفر المخصصات المالية، حيث أن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير المخصصات اللازمة للبرنامج، وذلك ايماناً بدورها المجتمعي في سبيل تطوير مهارات المهندسين حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل.


وشدد الوزير على أن برنامج تدريب المهندسين من أهم البرامج التي تعنى بها وزارة الأشغال، مبيناً أن الوزارة لم تقم بإلغاء البرنامج وإنما إيقافه لحين توفر المخصصات اللازمة لدفع مستحقات المتدربين، ولا تزال الوزارة تستقبل طلبات تدريب المهندسين.


 




 

 


 

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