وزير الأشغال يؤكد ضرورة العمل على معالجة أي ملاحظة بشكل فوري

الوكيل الاخباري - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة العمل على معالجة أي ملاحظة بشكل فوري بالتنسيق مع الشركاء، وإجراء الجولات الميدانية التفقدية بشكل دوري لضمان معالجة أي ملاحظة بشكل دوري.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً في مغرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، للاطلاع على الأعمال التي تقوم بها الوزارة لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين على الطرق ضمن الاختصاص.



وشدد على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع الشركاء كافة لمعالجة أي ملاحظة وإسنادهم في حال تطلب الأمر ذلك، وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.



ووجه إلى تزويد غرفة العمليات الرئيسية بأي ملاحظة ترد والإجراءات التي تمت اتخاذها، موعزاً بحصر هذه الملاحظات وذلك لإجراء اللازم لعدم تكرارها مستقبلا.



وأوعز ببث النشرات التوعوية والتحذيرية حول حالة الطرق في المملكة، ومتابعة تطورات الحالة الجوية حسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

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