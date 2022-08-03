الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

سلاح الجو يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

السحيمات : إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم التابعة للأوقاف

ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة يؤكدان التكاملية بالحفاظ على المال العام

الضمان : مشروع القانون المعدِّل سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

الكورة: ورشة إرشادية للسيدات للعناية ببساتين الزيتون

تعطيل الدوام الرسمي في بلد عربي غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الزراعة تحيل ملف شهادات إنتاج الحبوب الى مكافحة الفساد

جنايات إربد تضاعف عقوبة فارضي إتاوات 6 سنوات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل توق

الأربعاء، 03-08-2022 06:42 م

السحيمات : إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم التابعة للأوقاف

82022310409334582163


الوكيل الاخباري - أكد مساعد الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات، اليوم الأربعاء، أن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، تشهد إقبالا كبيرا بمختلف محافظات المملكة من قبل الطلاب.

وأضاف أن أعداد الطلبة المُسجّلين في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة للوزارة، يقدر بنحو 139 ألف طالب، فيما بلغ عدد المراكز حوالي 2492 مركزاً في مناطق المملكة كافة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720222715011125569799

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

w

ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة يؤكدان التكاملية بالحفاظ على المال العام

82022391113584806013

الضمان : مشروع القانون المعدِّل سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

7202212161422800896375

الكورة: ورشة إرشادية للسيدات للعناية ببساتين الزيتون

وزارة الزراعة

الزراعة تحيل ملف شهادات إنتاج الحبوب الى مكافحة الفساد

820221122150288109117

جنايات إربد تضاعف عقوبة فارضي إتاوات 6 سنوات

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-03 at 3.01.21 PM

الأوقاف: إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم

www

وزير الأوقاف : لم تسجل أي حادثة تذكر للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة

720223163351243492210

وزير الاوقاف : لم تسجل أية حوادث تذكر بين الحجاج الأردنيين

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

6202221174743353717816

تجهيز 170 مركزاً صيفياً لتحفيظ القران الكريم في أوقاف إربد

w

وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفة الخميس