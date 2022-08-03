السحيمات : إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم التابعة للأوقاف

الوكيل الاخباري - أكد مساعد الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات، اليوم الأربعاء، أن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، تشهد إقبالا كبيرا بمختلف محافظات المملكة من قبل الطلاب.



وأضاف أن أعداد الطلبة المُسجّلين في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة للوزارة، يقدر بنحو 139 ألف طالب، فيما بلغ عدد المراكز حوالي 2492 مركزاً في مناطق المملكة كافة.

اضافة اعلان