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الإثنين، 23-11-2020 07:55 م

وزير الأوقاف يتفقد مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، سير العمل في مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية.
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واطلع الخلايلة على أعمال الصيانة الجارية في مكاتب المديرية الجديدة بالشونة الشمالية، موعزاً بانجازها ضمن الفترة المقررة ما يخدم المواطنين وسير أعمال موظفي المديرية على الوجه الأمثل.

ووعد وزير الأوقاف، رداً على مطالب عرضها مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، بتفعيل الآذان الموحد ليغطي جميع مساجد لواء الأغوار الشمالية، مؤكداً أن استكمال مشروع الآذان الموحد في مساجد اللواء سينجز في أقرب وقت.

ودعا الخلايلة خلال تفقده أضرار الحريق العرضي الذي نشب قبل يومين بمسجد اليرموك بالشونة الشمالية، إلى تسريع عمليات الصيانة والترميم للمسجد ليكون جاهزاً لاستقبال المصلين قريباً.

وتفقد وزير الأوقاف مقام الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة، واستمع من مشرف مقامات الصحابة في المديرية عادل الدعجة إلى شرح عن اهم احتياجات مقامات الصحابة المنتشرة في لواء الاغوار الشمالية لتنشيط السياحة الدينية.

 




 

 


 

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