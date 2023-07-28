الجمعة 28-07-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 28-07-2023 12:39 ص

وزير الأوقاف يحذر من استمرار استفزاز مشاعر المسلمين خلال اقتحام المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاقتحامات التي تُنفذها مجموعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، تخللها أداء الطقوس التلمودية والتجول في ساحات الحرم القدسي الشريف بذريعة الأعياد اليهودية.

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كما أدان الخلايلة، قيام سلطة الاحتلال، بتوفير الحماية والرعاية للمستوطنين والمتطرفين أثناء عمليات الاقتحامات، ما حول الحرم القدسي الشريف إلى ثكنة عسكرية، تمنع دخول المصلين إليه، والاعتداء على المرابطين، ضاربة بعرض الحائط مشاعر المسلمين في أنحاء الأرض كافة، ومتجاوزة جميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.


وحذر الخلايلة من استمرار مثل هذه الاستفزازات لمشاعر المسلمين، والتي ليس من شأنها إلا تأجيج الصراعات الدينية وخلق بيئة مستقطبة للتطرف من الأطراف كافة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة (144) دونماً، هو حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، وهو غير قابل للقسمة ولا التشارك من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه وتحت الوصاية الهاشمية.

 




 

 


 

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