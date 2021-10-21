وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، إن صندوق الزكاة يولي منطقة الأغوار الجنوبية اهتماما دائما من خلال تقديم المساعدات الشهرية الثابتة لأسر فقيرة ومحتاجة وطلبة علم فقراء وأيتام.وأشار الخلايلة خلال رعايته اليوم الخميس، الملتقى الخيري في منطقة الأغوار الجنوبية ضمن سلسلة ملتقيات خيرية ينظمها صندوق الزكاة بالتعاون مع البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف في مناطق جيوب الفقر بالمملكة وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالنزول للميدان وتلمس حاجات المواطن، إلى تقديم المساعدات الطارئة للمحتاجين، وترميم عدد من المنازل، وتنفيذ مشاريع انتاجية لتعزيز العمل والاعتماد على الذات، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لعدد من منازل الفقراء.وبين أن الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية اشتمل على توزيع قسائم شرائية، ومساعدات نقدية لـ 50 طالب علم جامعيا، و50 يتيما بواقع 100 دينار لكل منهم، بالإضافة إلى ترميم عدد من المنازل باللواء، بتكلفة اجمالية تقدر بـ 50 ألف دينار، مؤكدا أن صندوق الزكاة والبرامج الوقفية طورت من آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمستحقين، ما يعزز ثقة المواطن وأهل الخير والمزكين بالصندوق.