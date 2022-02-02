وزير الأوقاف يطلق جائزة لمديريات الأوقاف الأكثر تميزا

الوكيل الاخباري - أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، جائزة لأفضل مديرية أوقاف في المحافظات والألوية ومركز الوزارة، للتميز في الأداء بالتعاون والتنسيق مع جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.



وقال وزير الأوقاف، خلال رعايته ورشة عمل بعنوان "يوم التميّز" نظمها معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ومديرية التطوير المؤسسي في الوزارة، إن الجائزة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن ستجري المتابعة والتقييم وفقاً لمؤشرات واضحة لقياس الأداء يترتب عليها تقديم الحوافز وإجراء التغييرات المناسبة لضمان التطوير والتحديث المستمر للخدمات.



وأضاف أن التفوق والتميّز والاجتهاد ثقافة إسلامية مما يتطلب من الجميع بذل الجهد والعطاء لتحقيق الإنجاز والإبداع، الأمر الذي يدفع الوزارة لاستثمار الجهود والطاقات البشرية كافة لتحقيق الإنجازات.



وقال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة إن التخطيط الاستراتيجي السليم يُعد الخطوة الأولى في طريق النجاح والتميّز.

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