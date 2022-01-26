وزير الاوقاف يوجه بتقديم المساعدة للأسر المحتاجة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة إدارة الصندوق ولجان الزكاة المنتشرة في المملكة للعمل على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة وكل مواطن يطلب المساعدة خلال الأحوال الجوية السائدة في المملكة.



كما وجه الخلايلة لجان الزكاة لفتح جميع مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لفتح أبوابها لإيواء المتضررين خلال الحالة الجوية وتقديم المساعدات المختلفة للأسر المتضررة.

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