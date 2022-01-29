الشؤون السياسية والبرلمانية تعلق دوام موظفيها الأحد



الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المعتمد الجوازنة إن الوزارة قررت تعليق دوام موظفيها وتعتذر عن استقبال مراجعيها ليوم غدٍ الاحد، وذلك جراء اصابة بعض الموظفين بفيروس كورونا، على ان تعود للعمل صباح يوم الاثنين.



وأكد الجوازنة أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

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