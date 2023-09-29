وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميلين سلامة وفريز

الوكيل الاخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين باسمه واسم الأسرة الصحفية والإعلامية الزميلين الصحفي نضال سلامة والمخرج زيد فريز اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

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واستذكر الدكتور المبيضين مناقب الفقيد الزميل سلامة وإسهاماته طوال مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الصحفي ، معربا عن تعازيه الحارة ومؤاساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



كما واستذكر الدكتور المبيضين الزميل المرحوم المخرج زيد فريز، ومناقبه وإسهاماته في إخراج وإنتاج عدد من البرامج والمسلسلات التي تم بثها على شاشة التلفزيون الاردني، وعدد من محطات التلفزة العربية، معرباً عن تعازيه الحارة ومؤاساته لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية الأردنية ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.