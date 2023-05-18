وزير التربية : آلية جديدة لاحتساب المعدل المؤهل إلى الجامعة

الوكيل الاخباري - أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة، الخميس، عن آلية جديدة مقترحة لاحتساب معدل الطالب الذي يؤهله إلى الجامعة ضمن خطة تطوير التوجيهي، ستعرض على مجلس التربية قريباً.



وقال المحافظة في تصريحات صحفية : بعد أن يتقدم الطالب بـ 8 مواد، تعطى هذه المواد معدلا، ولهذا المعدل وزن لنفرض أنه 60% موزعة بين مواد الثقافة المشتركة والمواد التخصصية وبالتالي 30% لمواد الثقافة المشتركة و30% للمواد التخصصية.



وأضاف، أن الآلية الجديدة لاحتساب المعدل تعطي الوزن الأكبر لـ 4 مواد تخصصية يختار منها الطالب مادتين وتكون المادتين الأخريين تتعلق بالتخصص الذي يرغب بدراسته جامعياً، والطالب سيتقدم لـ 4 مواد أخرى (الثقافة المشتركة) تمنح 30% من المعدل المحتسب للقبول الجامعي.



وأشار المحافظة إلى أن المواد التي تؤهل الطالب للقبول الجامعي هي التي يكون لها الوزن الأكبر وهي المواد التخصصية، لأنها هي التي تحدد التخصص، وهي آلية لا تزال مقترحة يجب أن يقرها مجلس التربية.

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