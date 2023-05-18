وزير التربية: توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي المحافظة، الخميس، إنه سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين وهما مسار أكاديمي ومسار مهني، ضمن خطة تطوير "التوجيهي".وأضاف في تصريحات صحفية، أن المسار الأكاديمي سيكون 3 سنوات وهي عاشر و11 و12، والمهني 3 سنوات وهي 10 و11 و12، والمهني في السابق كان صفين، وهذا أول تطوير من حيث المسارين.وحول المسار الأكاديمي، أوضح المحافظة أن الطلبة في الصف العاشر تدرس جميع المواد أدبية وعلمية وهي حوالي 15 مادة يدرسها الطالب كاملة بمعدل 35 حصة إلا المدارس التي بها فرنسي يدرسون 3 حصص فرنسي.وتابع: بعد أن ينجح الطالب في الصف العاشر يذهب للصف الحادي عشر، وفي هذا الصف يستطيع الطالب البدء باختيار مواد تؤهله للدخول الجامعة حيث لا يوجد أدبي وعلمي ولكن يوجد مسارات معينة.وفي الصف الحادي عشر جميع الطلبة سواء كانوا سيذهبون إلى التخصصات الصحية أو الهندسية أو أي تخصص يدرسون جميع مواد الثقافة المشتركة، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والتاريخ، بمقدار 20 حصة أسبوعياً، وفق المحافظة.وأشار إلى أن الطالب في الصف الحادي العشر يختار من بين مواد معينة حسب رغبته في الدراسة الجامعية، فمثلا من رغب بدراسة الطب عليه اختيار الكيمياء والأحياء، ومن يرغب بالهندسة عليه اختيار الرياضيات والفيزياء بشكل إجباري، والمواد التي يدرسها في الصف الحادي عشر هي 34 حصة بالأسبوع؛ مواد الثقافة المشتركة هي 20 حصة و14 حصة مواد يختارها حسب توجهه.