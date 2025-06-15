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وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 03:54 ص

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني الباليستية.

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وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

 
gnews

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