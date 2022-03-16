وزير التربية والتعليم: دوام المدارس غداً الساعة العاشرة

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن دوام المدارس غداً الخميس سيكون الساعة العاشرة صباحا.

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وأكد عويس اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن تم تأخير دوام المدارس بسبب الحالة الجوية السائدة في المملكة .



وكان رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، قرر تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة ليومي غد الخميس الموافق 17 آذار إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.





