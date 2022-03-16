الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير: قرارات الحكومة أخرت رفع الأسعار واقتصادنا بات مكشوفاً

مدير سوق الخضار يبرر ارتفاع أسعار الخيار

نقيب المطاعم يعلن عن أسعار المشروبات الرمضانية

سميرة الزعبي أمينا لوزارة الإقتصاد الرقمي

الحكومة توافق على توريد علاج لكورونا بقيمة 2 مليون دولار

خصومات وإعفاءات على ضرائب وغرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان

وزير التربية والتعليم: دوام المدارس غداً الساعة العاشرة

المستقلة للانتخاب تبدأ طباعة 12 مليون ورقة اقتراع

562 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية .. توسيع قاعدة الحضور لإثراء النقاش

الأربعاء، 16-03-2022 01:46 م

وزير التربية والتعليم: دوام المدارس غداً الساعة العاشرة

M63A8869


الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن دوام المدارس غداً الخميس سيكون الساعة العاشرة صباحا.

اضافة اعلان


وأكد عويس اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن تم تأخير دوام المدارس بسبب الحالة الجوية السائدة في المملكة .


وكان رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، قرر تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة ليومي غد الخميس الموافق 17 آذار إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1502 - Copy

خبير: قرارات الحكومة أخرت رفع الأسعار واقتصادنا بات مكشوفاً

عدادات-الكهرباء-1024x577

الخرابشة: 700 ألف اشتراك مسجل للحصول على دعم الكهرباء

خيار

مدير سوق الخضار يبرر ارتفاع أسعار الخيار

مشروبات

نقيب المطاعم يعلن عن أسعار المشروبات الرمضانية

360910_37_1647427634

سميرة الزعبي أمينا لوزارة الإقتصاد الرقمي

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

إنهاء وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني وتسليمها للمطورين

أخبار متعلقة
0L5A2825 - Copy

التربية تعمم حول تعليمات الزيارات المدرسية

w

ارتفاع نسبة الإصابة بكورونا بين الفئة العمرية 10 – 17 سنة 25% منذ عودة المدارس

0L5A2219

كريشان: دوام المدارس أصبح الساعة 7:45 صباحا

0L5A2949 - Copy

التربية تؤكد تسليم جميع الكتب المدرسية للطلبة

0L5A2941 - Copy

تعديل موعد دوام طلبة المدارس يدخل حيز التنفيذ اليوم

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : المدارس الخاصة غير ملزمة بتأخير الدوام