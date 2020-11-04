وزير التربية والتعليم للوكيل : الرسوب في المادة لا علاقة له بالدخول الى المنصة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح خاص للوكيل الاخباري حول الدخول الى منصة درسك وتلقي الحصص التعليمية عن بُعد انه علاقة للرسوب بذلك .

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واضاف النعيمي بما يخص قضية الرسوب في المادة عند عدم دخول الطالب الى المنصة ومتابعة الحصة الدراسية ان الرسوب لا علاقة له بالدخول الى المنصة طالما أن التعلم عن بُعد مستمر .

واكد النعيمي ان التعلم عن بُعد هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعلم الان في ظل الجائحة مضيفا ان وزارة التربية والتعليم تحرص على متابعة كافة الطلبة لضمان تعلمهم عبر المنصة او التلفزيون مؤكدا ان الهدف من رصد الحضور اثناء الحصة الدراسية عبر المنصة هو ضمان انخراط الطلبة بعملية التعلم والتعليم .



