الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية يرعى اختتام البرنامج الوطني بصمة في جرش

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الثلاثاء، 15-08-2023 12:53 ص

وزير التربية يرعى اختتام البرنامج الوطني بصمة في جرش

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الوكيل الاخباري-رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مخيم الأميرة بسمه الكشفي في دبين بمحافظة جرش اليوم فعاليات الحفل الختامي للبرنامج الوطني الصيفي بصمه .

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وحضر حفل الاختتام رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الدكتورة نجوى القبيلات والمفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان ومندوب مدير الأمن العام وعدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي وسائل الإعلام في جرش وعجلون.


وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، الدكتور أجمل طويقات، خلال كلمة له، أن البرنامج حقق أهدافا متعددة في تلبية رغبات واهتمامات وميول الطلبة المشاركين فيه، بالإضافة الى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة لديهم واحترام الرأي والرأي الآخر والعمل بروح الفريق الواحد.


وبين أهمية البرنامج في تعميق ثقافة المشاركة المجتمعية لدى المشاركين واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، وتعزيز القدرة لديهم على تحمل المسؤولية وحب الوطن والإيثار والمساهمة في الأعمال التطوعية المجتمعية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ورفدهم بالعديد من المهارات اليدوية والرياضية والكشفية والرسم وغيرها.


وثمن مدير تربية جرش الدكتور باسم عضيبات جهود الوزارة ودعمها المستمر للأنشطة والفعاليات التي تنفذها المديريات بالمحافظات وتساهم في صقل مواهب الطلبة وتنمية إبداعاتهم، مشيرا إلى حرص المديرية على الارتقاء بالواقع التعليمي وتوفير بيئة تعليمية للطلبة.


من جهتها أشارت رئيس قسم العمل التطوعي في الوزارة عبير بشابشة إلى أهمية البرنامج في غرس حب العمل التطوعي لدى المشاركين والعمل الجماعي المنظم وروح الفريق لخدمة المصلحة العامة.


وفي نهاية الحفل الذي اشتمل على فقرات وطنية وأناشيد كما كرم الوزير المحافظة عددا من المشاركين والداعمين للبرنامج.

 




 

 


 

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