وزير التربية يشيد بالبيئة الامتحانية لطلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس اليوم الخميس، قاعة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان العام في مدرسة باب عمان الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة جرش.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم، أبدى الدكتور عويس خلال جولته ارتياحه لسير الامتحان، مثنيا على وعي المواطنين بالحفاظ على البيئة المحيطة حول المدارس، ومشيدا بالبيئة الامتحانية المناسبة التي وفرتها الوزارة للطلبة.



من جانبه، تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة سير الامتحان خلال جولة قام بها اليوم لعدد من القاعات التابعة لمديريتي التربية والتعليم للواءي الشونة الجنوبية، وناعور؛ شملت مدارس البراء بن مالك الثانوية للبنين، وأم السماق الجنوبي الثانوية للبنات.



كما زار العجارمة غرفة العمليات في إدارة الامتحانات، والتي تضم لجانا فنية لدراسة الملاحظات التي ترد للغرفة وتقديم الإجابات على الاستفسارات والأسئلة تحقيقا للعدالة بين الطلبة المشتركين في الامتحان، وضمان حقوقهم وتسهيلا لمهمة الكوادر القائمة على عقد الامتحان في الميدان.



من جهتها، تفقدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، عددا من القاعات التابعة لمديريتي التربية والتعليم للواءي القويسمة وماركا، شملت مدارس جاوا، والحصاد التربوي، وخريبة السوق الثانوية للبنين، ونافع الشرقي.



وأشارت قبيلات إلى أن الامتحان في المدارس التي شملتها الجولة يسير بشكل جيد من حيث توفير البيئة الامتحانية أو بإجراءات الامتحان وإرشاداته التي حرصت الوزارة على توفيرها والتوعية بها مسبقا، إضافة إلى ما أبداه أولياء الأمور من وعي بعدم التجمهر حول المدارس، الأمر الذي يساعد الطلبة في التركيز في امتحاناتهم.



واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان.

وتقدم للامتحان اليوم، 165086 مشتركا ومشتركة في مباحث الرياضيات/ الورقة الثانية، والإنتاج النباتي/ الورقة الثانية، والعلوم المهنية الخاصة/ الورقة الثانية، للفروع الأكاديمية والمهنية كافة.