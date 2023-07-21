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الجمعة، 21-07-2023 04:29 م

وزير التربية يعلن عن نتائج مبشرة لامتحان الكيمياء

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الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن 691 طالبا وطالبة حصلوا على علامة كاملة في مبحث الكيمياء بواقع 200 من 200، وأن نسبة النجاح فيه بلغت 77.9 بالمئة بعد الانتهاء من تصحيحه اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وأكد الدكتور محافظة، في تصريح لـ (بترا)، أن نتائج تصحيح الامتحان أظهرت ارتفاعا في معدلات النجاح في مبحث الكيمياء، وجاءت أعلى منها في دورات سابقة بذات المبحث، مبينا أن الطلبة من المدارس الحكومية في العاصمة عمان والمحافظات، هم من حقق هذه النتائج، ما يدل على سلامة الامتحان وطبيعة الأسئلة التي وردت فيه، وملائمة الوقت المخصص له لمتطلبات الإجابة.

ورفض الدكتور محافظة، الهجمة التي تعرضت لها وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الامتحان من حيث المدة وطبيعة الأسئلة كان كأي امتحان آخر وما أثير حوله ممنهج وفيه الكثير من التجني على الحقيقة، وهدفه النيل من إجراءات الوزارة في إدارة الامتحان بكل مهنية وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى جهات معروفة لدى الوزارة وقفت خلف هذه الهجمة، مشددا على كفاءة واضعي الأسئلة في امتحان الثانوية العامة من معلمي ومشرفي وزارة التربية والتعليم.

وأكد في هذا الإطار أن الوزارة لن تتوانى في الاعتراف بأي خطأ قد يشهده الامتحان وتصويبه لضمان حق الطلبة.

 




 

 


 

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