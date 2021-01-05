وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية

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- نفى وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي لموقع الوكيل الاخباري وجود قرار بالعودة إلى التعليم الوجاهي بالمدارس الاردنية .وقال النعيمي ان جميع ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام هي خطوط عريضة لشكل عودة الطلبة الى مدارسهم الفصل القادم، وسيتم طرح هذه الخطوط على وزارة الصحة لأخد قرار نهائي بذلك.بدورها قالت الدكتورة نجوى القبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية في تصريحات صحفية امس إن وزارة التربية أعدت خطة لعودة الطلبة الى مدارسهم إن كتب لهم ذلك.وأكدت قبيلات إن عودة الطلبة الى مدارسهم إن تمت ستكون عودة تدريجية، (صفوف محددة ) بالتدريج ضمن مجموعة من المعاير، وبموافقة ولي الأمر.كما أكدت قبيلات ان عودة الطلبة الى المدارس مرهونة بتحسن الوضع الوبائي بالمملكة.