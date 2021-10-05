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الثلاثاء، 05-10-2021 07:52 م

وزير التربية يوضح حول إصابات كورونا في المدارس

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس إن نسبة الإصابات بكورونا بين طلبة المدارس ضمن المعدل العام للإصابات في المجتمع ككل.

وأضاف عبر قناة المملكة أن هناك العديد من التحديات والصعوبات واجهت عودة الطلبة إلى المدارس منوها إلى أن ما يقرب من7 الآف مدرسة يتواجد فيها الطلبة حاليا بواقع أكثر من 2 مليون طالب وطالبة إضافة الى مئة ألف معلم.

وأكد أن البروتوكول الصحي يطبق بالكامل وأن هناك عينات عشوائية يتم سحبها مشيرا إلى وجود إصابات بين الطلبة بفيروس كورونا.

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