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الثلاثاء، 13-04-2021 02:18 م

وزير التربية يوضح حول عودة المدارس وترتيبات مختلفة العام القادم

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، إنه يتمنى أن يكون التعليم في الفصل الدراسي القادم وجاهيا، ولكن في حال استمرت الجائحة سيكون هناك "ترتيبات مختلفة".
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وأضاف أبو قديس خلال افتتاح مراكز الحاسوب في قضاء بلعما بمحافظة المفرق، أن هذه الترتيبات تعنى بفعالية منصات التعليم "درسك 1" و"درسك 2"، وما يضمن أن يستفيد الطالب بقدر أكبر من تفاعله مع المنصة، بتعليم وجاهي أو مدمج.

وأشار إلى أن الزيارة كانت للاطلاع على جاهزية هذه المدارس من حيث البنية التحتية والمختبرات، والتواصل مع الطلبة الذين لم يستطيعوا تقديم الاختبارات، بسبب عدم توفر الأجهزة وضعف الإنترنت في بعض المناطق النائية.

 




 

 


 

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