لجنة الاوبئة : رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح الجائحة

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح هذه الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها .وأضاف في حديثه عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن وتيرة التطعيم في الأردن أصبحت متتالية والتغطية تزداد، ويوميا يتم تطعيم 30 ألف مواطن على الأقل.وجدد تأكيده على أن كل مواطن له الحق في تلقي المطعوم المجاني الآمن والفعّال، متوقعا أن يصل عدد متلقي اللقاح قبل شهر حزيران إلى 3 ملايين شخص.وأشار إلى أنه لم يدخل أي شخص إلى المستشفيات نتيجة مضاعفات مطعوم كورونا، كما أنه لم تسجل أي وفاة جراء تلقي المطعوم بالأردن.