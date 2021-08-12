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الخميس، 12-08-2021 09:45 ص

وزير التنمية : بصمة من الأردنيين لمساعدة من يحتاجونها

المفلح


الوكيل الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، أنّ اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم الخميس له بصمة من بصمات الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ وذلك عبر ترجمة التوجهات الملكية من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الوزارة أو مديرية الأمن أو المجتمع المدني.

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وأضاف المفلح أن "وجود الأردن في كافة المحافل الدولية والبصمات الإنسانية ورفع علم المملكة في المواقع كافة، وخاصة إن كان الإنسان بحاجة للمساعدة؛ إذ يكون هنالك البصمة الأردنية"، لافتا إلى أنه في العقد الماضي ترجم العمل الإنساني الأردني من خلال جميع أطياف المجتمع من القوات المسلحة والمواطنين والجمعيات باستقبال اللاجئين السوريين.


وأشار إلى أن الأردن يقوم بتقديم مساعدات ومستشفيات سوى كان في العالم أو في فلسطين قائلا "أكبر دليل على ذلك. وجود المستشفى الميداني في غزة والمحطات الجراحية في رام الله وجنين".


وعن العمل الإنساني التي تقوم به الوزارة، قال إن الوزارة تعتبر المظلة للجمعيات الخيرية والمجتمع المدني إلى جانب الأدوار التنسيقية والتفاعلية في العمل على أرض الواقع، مضيفا أن أية حالة بحاجة إلى مساعدة يكون هنالك بصمة من الأردنيين وخاصة في الأوضاع الحالية.


وأشار إلى أن "البركة تأتي من عمل الخير سوى كان لنفسه أو لطرف آخر، والأمور تكون سلسة ويسر".


وفي سياق متصل، دعا المفلح إلى "ضرورة النظر للتفاؤل والتركيز على الإيجابيات في هكذا يوم، دائما هنالك بعض السلبيات، وما يهمنا الوصول إلى المحتاج أينما كان سوى من الوزارة أو عبر المتبرعين".


وختم، "أبواب الوزارة مفتوحة للجميع لتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة وفق الأسس الموجودة مع الأخذ بعين الاعتبار أن كرامة الإنسان أهم شيء".


 




 

 


 

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