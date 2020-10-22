الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

السعودية: 15 وفاة و401 اصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 21242 إصابة و 189 وفاة جديدة بكورونا

وزير العمل يوجه بضرورة المرونة في التعليم والتدريب المهني والتقني

مدير الامن العام : توسيع نطاق الحملة الامنية لتطال تجار المواد المخدرة ومروجيها

وزير التنمية: عمل الحضانات مستمر مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي

الارصاد تحذر من طقس يوم الجمعة

تسجيل 38 وفاة و 2821 اصابة كورونا بالاردن اليوم

القبض على شاب بعد انتشار فيديو التحرش بالحافلة العمومية

اربد : تحرير مخالفات لشخصين ومنشأة تجارية لعد التقيد بأمر الدفاع 11

خلاف بين شاب و فتاة ينتهي بتعرضه للضرب المبرح بعمان




الخميس، 22-10-2020 07:10 م

وزير التنمية: عمل الحضانات مستمر مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي

pic_140211


الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اليوم الخميس، أن عمل الحضانات مستمر مع الإلتزام الشديد بالبروتوكول الصحي "دليل اجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا".
اضافة اعلان

وأضاف المفلح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزارة التنمية ستكثف من الجولات التفتيشية والرقابية على الحضانات، وسيتم مخالفة وإغلاق أي حضانة تخالف البروتوكول الصحي.

وأكد، أن الوزارة ستقوم مع لجنة الأوبئة والجهات ذات العلاقة، بالتعديل على مواد البروتوكول الصحي المتعلقة بعمل الحضانات.

ودعا المفلح القائمين على الحضانات والأهالي بالإلتزام بالسلامة العامة والشروط الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة أطفالهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202018172418705494898

وزير العمل يوجه بضرورة المرونة في التعليم والتدريب المهني والتقني

1020202013832707178071

مدير الامن العام : توسيع نطاق الحملة الامنية لتطال تجار المواد المخدرة ومروجيها

10202020175252626072075

تسجيل 38 وفاة و 2821 اصابة كورونا بالاردن اليوم

1020202121654297808706

القبض على شاب بعد انتشار فيديو التحرش بالحافلة العمومية

10202019203425293859196

اربد : تحرير مخالفات لشخصين ومنشأة تجارية لعد التقيد بأمر الدفاع 11

10202019231414359904987

خلاف بين شاب و فتاة ينتهي بتعرضه للضرب المبرح بعمان

أخبار متعلقة
10202079853184963042

توضيح هام حول تعطيل دوام الحضانات بالمملكة

5

المفلح يؤكد دور وزارة التنمية في التخفيف من آثار الفقر والبطالة

1020207165556419106694

تحذير حكومي قبل بداية الحظر الشامل

ححح

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

غغغغ

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا