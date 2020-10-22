وزير التنمية: عمل الحضانات مستمر مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اليوم الخميس، أن عمل الحضانات مستمر مع الإلتزام الشديد بالبروتوكول الصحي "دليل اجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا".وأضاف المفلح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزارة التنمية ستكثف من الجولات التفتيشية والرقابية على الحضانات، وسيتم مخالفة وإغلاق أي حضانة تخالف البروتوكول الصحي.وأكد، أن الوزارة ستقوم مع لجنة الأوبئة والجهات ذات العلاقة، بالتعديل على مواد البروتوكول الصحي المتعلقة بعمل الحضانات.ودعا المفلح القائمين على الحضانات والأهالي بالإلتزام بالسلامة العامة والشروط الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة أطفالهم.