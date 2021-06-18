الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

سقوط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أوصرين جنوبي نابلس

البنتاغون يحذر من تهديدات وشيكة لواشنطن

روسيا تكشف عن متحور من كورونا أشد فتكا وانتشارا

مدير شرطة مادبا العميد محمود عواد في ذمة الله

وفاة الأيقونة الأردنية عبد الرحمن الخطيب

حفل اشهار كتاب للشريف فواز شرف

محاضرة في إربد عن الأمن الغذائي الأردني

الجمعة، 18-06-2021 01:42 ص

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

w


 الوكيل الاخباري  - نعى وزير الثقافة علي العايد اليوم مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية عبد الرحمن الخطيب المعروف ب "ابو خالد المعاني" الذي انتقل الى رحمته تعالى صباح الجمعة عن عمر 69 عاما.اضافة اعلان


وقال العايد في بيان صحفي للوزارة إن الفقيد كان أحد من أعلام التراث الشعبي، وله حضوره المتميز من خلال الفرقة في شتى المناسبات الوطنية والمهرجانات العربية، وكما عرف عنه خفة الظل، وحضوره البهي على المسرح، وحماسه للأغنية الأردنية النابعة من التراث الأردني الأصيل ولا سيما تراث الجنوب وتحديدا التراث الذي تتميز به محافظة معان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620211681257304579239

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

ww

مدير شرطة مادبا العميد محمود عواد في ذمة الله

image

وفاة الأيقونة الأردنية عبد الرحمن الخطيب

w

حفل اشهار كتاب للشريف فواز شرف

s

محاضرة في إربد عن الأمن الغذائي الأردني

1

المفرق: ورشة لترشيح ملف القضاء العشائري على القائمة التمثيلية لدى اليونسكو

أخبار متعلقة
image

وفاة الأيقونة الأردنية عبد الرحمن الخطيب

w

توقيع اتفاقية تعاون ثقافي بين الأردن وقطر

الوكيل لقاح

17 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قصبة معان

620219154411214491554

مشاريع طرق في بادية معان

قرار

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

5202119204315712463337

خلطات إسفلتية في معان بقيمة مليون دينار