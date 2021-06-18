وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

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نعى وزير الثقافة علي العايد اليوم مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية عبد الرحمن الخطيب المعروف ب "ابو خالد المعاني" الذي انتقل الى رحمته تعالى صباح الجمعة عن عمر 69 عاما.وقال العايد في بيان صحفي للوزارة إن الفقيد كان أحد من أعلام التراث الشعبي، وله حضوره المتميز من خلال الفرقة في شتى المناسبات الوطنية والمهرجانات العربية، وكما عرف عنه خفة الظل، وحضوره البهي على المسرح، وحماسه للأغنية الأردنية النابعة من التراث الأردني الأصيل ولا سيما تراث الجنوب وتحديدا التراث الذي تتميز به محافظة معان.