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الثلاثاء، 21-03-2023 11:26 ص

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

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الوكيل الإخباري -قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي استفزازية، وهي تصرفات عنصرية وتحريضية ومتطرفة.

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وحذر الصفدي خلال إيجاز صحفي عقد في الوزارة اليوم الثلاثاء من خطورة هذا الفكر المتطرف مضيفاً أن هذه التصريحات لن تنال من الأردن.


وتابع" نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتصرف ،وإذا تصاعدت هذه الاستفزازات سيتخذ الأردن الإجراءات اللازمة".


وأشار أن حقوق الشعب الفلسطيني تاريخية وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية قائلاً إن حق الشعب الفلسطيني في الوجود لا تلغيه تصريحات متطرفة.

ولفت الصفدي أن المجتمع الدولي يدرك خطورة الفكر العنصري الإسرائيلي مؤكداً أن العالم يريد التهدئة ومن أجل تحقيق ذلك يجب وقف الأسباب التي تدفع للعنف.

 

ونوه أن اجتماع العقبة كان ضمن المدخل السياسي تحت مظلة إقليمية.

 

وختم أن الأردن بتوجيهات ملكية لا يتوقف عن العمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وكان وزير المالية الإسرائيلي استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت الاحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.












 




 

 


 

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