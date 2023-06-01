الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 12:55 م

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

64785d1daa8ad


الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الخميس في عمّان، في اجتماع بحث أوجه التعاون بين المملكة ودول الخليج العربي في القطاعات كافة، وسبل ترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة ودول الخليج العربي إلى تعاون أوسع يخدم المصالح المشتركة للشعوب الشقيقة.اضافة اعلان


وناقش الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في المنطقة، لا سيما الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي الذي تم إطلاقه للتدرج نحو التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ولي4

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

462416_1_1658783813

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

image (1)

الأميرة هيا: تهانينا إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة

2222222222222222

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

image

مؤسسة ضمان الودائع تحتفل بزفاف ولي العهد

6478623adbeb8

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

أخبار متعلقة
6478623adbeb8

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

64785ea4c87c2

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات بين الأردن وبريطانيا

wwwwww

اليمن تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

5202321165611128645384

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

وزارة الخارجية

الأردن يرحب بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان

wwwww

مساعد وزير الخارجية الأميركي تختتم زيارتها للأردن