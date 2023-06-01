وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الخميس في عمّان، في اجتماع بحث أوجه التعاون بين المملكة ودول الخليج العربي في القطاعات كافة، وسبل ترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة ودول الخليج العربي إلى تعاون أوسع يخدم المصالح المشتركة للشعوب الشقيقة.وناقش الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في المنطقة، لا سيما الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي الذي تم إطلاقه للتدرج نحو التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.